News
"Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP
04.11.2024 (Karsten Serck)
earMusic veröffentlicht "Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die Live-Aufnahme vom 06.07.2023 erscheint als Blu-ray Disc/CD-Set sowie als Vinyl-Edition mit zwei Schallplatten.
Der Verkaufsstart ist für den 24.01.2025 geplant.
Tracklist
1. Rune
2. Five Foot One
3. TV Eye
4. Modern Day Ripoff
5. Raw Power
6. Gimme Danger
7. The Passenger
8. Lust for Life
9. Endless Sea
10. Sick of You
11. I Wanna Be Your Dog
12. Search and Destroy
13. Mass Production
14. Nightclubbing
15. Down on the Street
16. Loose
17. Frenzy
