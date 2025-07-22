News

"Das Kanu des Manitu" ab 14. August in Dolby Vision+Atmos im Kino

Bildquelle: Dolby / Constantin Film

Die Fortsetzung des Kult-Klassikers "Der Schuh des Manitu" startet ab 14. August 2025 auch in allen Dolby Cinemas in Deutschland und Österreich, außerdem im neu eröffneten Dolby Vision+Atmos Saal im Admiral Boutique Kino in Nürnberg.

Nach der großen Eröffnung des dritten Dolby Cinemas in Deutschland im Kinopolis Hamburg HafenCity im April und der erst kürzlich erfolgten Eröffnung von Europas erstem Dolby Vision+Atmos Saal im Nürnberger Admiral Boutique Kino können mehr Besucher denn je den neuen Michael Bully Herbig Film in Dolby Vision- und Dolby Atmos-Qualität erleben.

DAS KANU DES MANITU wird neben zahlreichen Kinos mit Dolby Atmos-Soundsystem bundesweit in den folgenden Kinos in Dolby Vision und Dolby Atmos zu sehen sein:

Wer sich vorher nochmal artgerecht auf den Nachfolger einstimmen möchte, für den veröffentlicht Constantin Film "Der Schuh des Manitu auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Michael Bully Herbig aus dem Jahr 2001 erscheint am 24.07.2025 mit deutschem DTS HD 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

Aus der Pressemitteilung

Zum Film

Im neuen Abenteuer DAS KANU DES MANITU kämpfen erneut Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit. Als eine neue Bande sie in eine Falle lockt, um an das sagenumwobene „Kanu des Manitu“ zu gelangen, greifen ihre treuen Gefährten Dimitri (Rick Kavanian) und Mary (Jasmin Schwiers) ein – doch nichts ist, wie es scheint. Mit vereinten Kräften, allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen stürzen sich die Helden in ihr größtes Abenteuer und finden überraschende Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens.

DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF. Regie führte Michael Bully Herbig, der gemeinsam mit Christian Tramitz und Rick Kavanian auch das Drehbuch verfasste.

