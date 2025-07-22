News

Neuer High End-CD-Player Luxman D-03R

Bildquelle: IAD / Luxman

Luxman stellt mit dem D-03R einen neuen CD-Player vor, der neue Maßstäbe bezüglich der Klangqualität bei der CD-Wiedergabe setzen soll. Er wurde als Nachfolger des D-03X konzipiert, im Zentrum steht das Luxman-typische, linksseitig verbaute CD-Laufwerk mit neu konstruierter Stahlbasis mit hoher Materialstärke und resonanzfreiem Boxaufbau. Erstmals kommen zwei ROHM-Wandler im monauralen Doppelbetrieb in einem Luxman CD-Player zum Esinatz, um digitale Signale mit höchster Präzision zu wandeln (PCM und DSD). Die differenzielle, vollständig symmetrische Verarbeitung erfolgt über vier identische Ausgangsstufen. Dazu gehört auch eine kraftvolle Stromversorgung.

Neben konventionellen CDs werden auch MQA-CDs und hochauflösende Dateien abgespielt. Dafür stehen zusätzlich digitale Eingänge (USB, koaxial, optisch) bereit. Ein nativer MQA-Decoder ist an Bord, hochpräzise Taktgeber und wählbare Filteroptionen ebenso. Luxman sieht hier auch den Anwendungsbereich als Schaltzentrale für Streaming-Transporte wie den Luxman NT-07.

Die analoge Ausgangsstufe basiert auf einem vollständig symmetrischem Aufbau mit kräftigem Ringkerntrafo, getrennten Spannungsreglern für alle Baugruppen und laut Hersteller aufwändig gestaltete Leiterbarhnen und hochwertige Bauteile. Cinchbuchsen mit 18mm Abstand und XLR-Anschlüsse sind integriert.

Vorne soll die Frontplatte im Blasted White Finish mit einem eleganten Design überzeugen und das OLED-Display mit Zoomfunktion und automatischer Dimmung für einfaches Handlung und gute Ablesbarkeit sorgen.

Der Luxman D-03R ist ab September 2025 im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5.690 Euro.

Technische Highlights lt. Pressemitteilung

ROHM BD34352EKV DACs in Dual-Mono-Konfiguration für höchste Auflösung und Kanaltrennung

Volle MQA-Unterstützung – inklusive MQA-CD und MQA-Bypass-Funktion zur Klangoptimierung

High-Resolution-Wiedergabe bis 384 kHz / 32 Bit und DSD bis 22,5 MHz über USB

Mechanisches CD-Laufwerk auf 3,2 mm Stahlträgerplatte – vibrationsarm und präzise

Vollsymmetrische Ausgangsstufe

Ultra-präzise Clock-Architektur mit minimalem Phasenrauschen zur Jitter-Reduktion

Erstklassige Verarbeitung – gefertigt in Japan, mit massivem Gehäuse im hochwertigem „Blasted White“ Finish

