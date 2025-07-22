News
"The Eiger Sanction - Im Auftrag des Drachen" erscheint auf Blu-ray Disc
23.07.2025 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "The Eiger Sanction - Im Auftrag des Drachen" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von und mit Clint Eastwood aus dem Jahr 1975 erscheint am 24.10.2025 mit neuer HD-Abtastung als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD und als einfache Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton ausgestattet.
