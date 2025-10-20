News
"Black Friday Pre-Sale" bei Lautsprecher Teufel
21.10.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bei Lautsprecher Teufel gibt es im "Black Friday Pre-Sale" wieder zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preise. So gibt es z.B. das CINEBAR LUX Surround Ambition "5.1-Set" für 1299,99 EUR. Wer sich schnell entscheidet, erhält auf diesen Artikel weitere 50 EUR Rabatt. Dafür einfach folgenden Code im Warenkorb eingeben:
BF5-4CM
