News

CES: Erste Samsung Micro LED-Fernseher ab diesem Frühjahr

Samsung hat im Rahmen seiner CES-Pressekonferenz heute den Start der ersten Micro LED-Fernseher für das Frühjahr 2021 angekündigt. Mit der Aussage "Die Verfügbarkeit von Micro LED kann je nach Region variieren" bleibt allerdings noch offen, in welchen Ländern die Micro LED-TVs von Samsung zuerst erhältlich sein werden.

Die bereits in Samsungs modularen "The Wall"-Displays verwendete Technik kommt zum Heimgebrauch zunächst in Fernsehern mit Bilddiagonalen von 110 und 99 Zoll zum Einsatz. Kleinere Größen der Fernseher mit anorganischen, selbstemittierenden LEDs sind für das Ende des Jahres geplant.

Die Preise für Samsungs Micro LED-Fernseher sind bislang noch nicht bekannt.

Alle bislang vorliegenden Informationen zu den auf der CES vorgestellten neuen Fernsehern von Samsung finden Sie in unserem Special:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.