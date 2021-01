News

CES: Samsung zeigt heute virtuelle Pressekonferenz live

Bildquelle: Samsung

Unter dem Motto "Better Normal for All" findet heute die virtuelle Samsung Pressekonferenz zur "virtuellen CES" statt. Die Pressekonferenz kann von allen Interessierten von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr (MEZ) via Livestream auf der Samsung-Website oder im globalen Samsung Newsroom verfolgt werden.

Bereits in der letzten Woche hatte Samsung in einem "First Look"-Event seine TV-Highlights für 2021 vorgestellt. Dazu gehören neben den neuen Neo QLED TVs auch die ersten MICRO LED-Fernseher fürs Wohnzimmer.

