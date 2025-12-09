News

Canton präsentiert neue Wireless-Lautsprecher Smart Libero

Canton stellt mit den neuen Smart Libero kompakte Wireless-Lautsprecher vor, die sich nahtlos in bestehende Canton Smart-Setups integrieren. Die Canton Smart Libero können dabei als perfekte Ergänzung als Surroundlautsprecher oder Atmos-Lösung für die Canton Smart Soundbars oder für den Smart Connect 5.1 und Smart Amp 5.1 fungieren.

Die Einrichtung gelingt per Canton Smart App oder der Fernbedienung. Zudem sollen die Modelle mit elegantem 360°-Stoffbezug, Glasdeckel und Glasboden sowie schlankem Formfaktor überzeugen. Flexibel platzierbar an Wand, Decke, auf Ständern oder auf einem Sideboard fügen sich die Lautsprecher in jedes Wohnambiente ein, so Canton.

Die Canton Smart Libero sind ab sofort zum Preis von 389 Euro pro Paar im Fachhandel sowie im Canton Onlineshop erhältlich. Ein ausführlicheres Special folgt in Kürze.

