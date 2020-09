News

"Blade" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Blade" auf Ultra HD Blu-ray. Der US-Händler Best Buy bietet den Action-Klassiker mit Wesley Snipes aus dem Jahr 1998 bereits zur Vorbestellung an und wird neben der Standard-Edition auch ein exklusives 4K-Steelbook verkaufen. Während Best Buy noch keinen VÖ-Termin nennt, wird bei anderen Händlern der 01.12.2020 in Aussicht gestellt. Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) hatte die Indizierung von "Blade" bereits 2019 aufgehoben und im August 2020 wurde von der FSK die Uncut-Fassung ab 18 Jahren freigegeben. Das lässt eine "Blade"-Neuveröffentlichung auch hierzulande wahrscheinlich werden. Offiziell wurde aber bislang noch keine Blu-ray Disc und/oder Ultra HD Blu-ray in Deutschland angekündigt.

