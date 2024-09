News

Kinofest 2024 mit Tickets für 5 EUR und "The Crow"-Preview

Am 7. und 8. September findet das "Kinofest 2024" statt. In zahlreichen Kinos werden am kommenden Wochenende alle Filme zum Ticket-Preis von 5 EUR gezeigt. Neben dem aktuellen Film-Programm mit "Alien: Romulus", "Deadpool & Wolverine" oder "Borderlands" gibt es zum Kinofest 2024 auch ein exklusives Preview zum neuen "The Crow"-Abenteuer von Rupert Sanders.

Das Kinofest findet zum dritten Mal statt und im letzten Jahr haben bundesweit rund 700 Kinos an der Aktion teilgenommen. Weitere Infos zur Aktion gibt es unter www.daskinofest.de oder auf den Websites der einzelnen lokalen Kinos, die zum Teil bereits die Spätvorstellungen am Freitag zum vergünstigten Preis anbieten.

