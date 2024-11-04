News

Black Week Angebote von AVM, PMC, Goldnote und PrimaLuna

Bildquelle: Besser Distribution

Zur Black Week vom 24. November bis 01. Dezember 2024 gibt es für die Vertriebsmarken der Besser Distribution besondere Angebote und einmalige Gelegenheiten. Ausgewählte Geräte in Schwarz wird es zu attraktiven Preisen geben. Darunter, unter anderem, HiFi-Komponenten von AVM, PMC Ausstellungsmuster, Goldnote Presserückläufer und PrimaLuna Ausstellungsgeräte.

Die Angebote der Black Week können nur online bei der Besser Distribution wahrgenommen werden, Vorbestellungen sind ebenfalls möglich unter www.besserdistribution.com

