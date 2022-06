News

Bis zu 300 Euro Cashback für die nuPro X Modelle bei Nubert

Bildquelle: Nubert

Mit stabilen Preisen will uns Nubert die steigenden Temperaturen des Sommers noch schmackhafter machen. Unter dem Titel "Geld-zurück-Garantie" startet der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd für den Zeitraum 15.06. bis 17.07.2022 eine Cashback-Aktion für die Lautsprecher der nuPro X-Serie (X-3000 RC, X-4000 RC (Test!), X-6000 RC (Test!) und X-8000 RC (Test!)). Bis zu 300 Euro Cashback können sich Kunden, die die Geräte online im Webshop und in den Stores in Schwäbisch Gmünd und Duisburg erstehen, erhalten. Der Betrag wird 45 Tage nach Ende der Aktion ausbezahlt.

Übersicht der Cashback-Beträge:

2x X-3000 RC: 100 Euro

2x X-4000 RC: 150 Euro

2x X-6000 RC: 200 Euro

2x X-8000 RC: 300 Euro

Die Cashback-Aktion gilt auch beim Kauf von II. Wahl Produkten, B-Ware oder den attraktiven Setangeboten.

Alle Infos zur Aktion unter: https://www.nubert.de/cashback-weeks/1137/

