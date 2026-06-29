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"Hans Zimmer: Live in Prague" und weitere neue Multichannel-SACDs

29.06.2026 Karsten Serck

Evolution veröffentlicht "Hans Zimmer: Live in Prague" auf SACD. Der bereits mit Dolby Atmos auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, DVD, Doppel-CD und als 4 LP-Set erhältliche Mitschnitt von Hans Zimmers Konzerttour aus dem Jahr 2016 wird ab dem 10.07.2026 auch als Doppel-SACD erhältlich sein. Die SACD verfügt über einen 5.1-Multichannel-Surround-Mix und ist als Hybrid-SACD auch in Stereo über einfache CD-Player abspielbar.

Neben "Live in Prague" veröffentlicht Evolution im Juli noch weitere SACDs in seiner "Front Row Center"-Serie. Die weiteren Titel bestehen aus "Yes: Songs From Tsongas: Yes 35th Anniversary Concert", "The Who: Live at The Isle Of Wight Festival 2004", "Toto: 40 Tours Around The Sun" und "Susan Wong: Close To You". Außerdem erscheint "Mr. Big: Hey Man" als MQA-CD.

bereits erhältlich:

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