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"Hamilton" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
24.07.2026 Karsten Serck
Disney veröffentlicht "Hamilton" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Broadway-Musical erscheint in der zweiten Jahreshälfte als Collector's Edition inklusive Bonus-Disc, Artcards, Poster und einem Booklet.
Update: "Hamilton" wurde jetzt offiziell für den 25.09.2026 angekündigt und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind eine Sing-Along-Version sowie die Featurettes "Vom Funken zur Flamme" und "Wiedervereinigung der Revolution" geplant.
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