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SHARP und Titan OS: Neue Smart-TV-Partnerschaft für Europa

Bildquelle: SHARP

Der Smart-TV-Plattformanbieter Titan OS und SHARP haben eine neue strategische Partnerschaft für den europäischen Markt angekündigt. Künftig werden ausgewählte Smart-TVs von SHARP in Europa auch mit dem Betriebssystem Titan OS ausgestattet sein. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen des jährlichen Advertising Summit von Titan OS während des Cannes Lions Festival 2026.

Mit der Zusammenarbeit erweitert Titan OS seine Reichweite deutlich und stärkt seine Position als unabhängiges TV-Betriebssystem in Europa.

Ausbau der Reichweite und Wahrnehmung

Titan OS verfolgt das Ziel, Zuschauer, Inhalteanbieter und Werbepartner über ein unabhängiges Connected-TV-Ökosystem miteinander zu verbinden. Die Partnerschaft mit SHARP soll dabei helfen, die Verbreitung des Betriebssystems weiter auszubauen und zusätzliche Marktanteile im europäischen Smart-TV-Segment zu erschließen.

SHARP bringt nach Angaben der Unternehmen eine starke Markenbekanntheit, hohes Vertrauen der Verbraucher sowie eine lange Tradition im Bereich Unterhaltungselektronik in die Kooperation ein.

Fokus auf Smart-TV-Erlebnis und Werbevermarktung

Titan OS Benutzeroberfläche auf Sharp TV

Neben der Integration von Titan OS auf zukünftigen SHARP-Fernsehern planen beide Unternehmen eine enge Zusammenarbeit bei den Themen Reichweitenmessung und Werbevermarktung. Ziel ist es, Werbekunden detailliertere Einblicke in das Nutzungsverhalten zu ermöglichen und gleichzeitig neue Vermarktungsmöglichkeiten im Connected-TV-Bereich zu schaffen.

Witalis Korecki, CEO von SHARP Consumer Electronics Europe, bezeichnete die Zusammenarbeit als wichtigen Schritt, um europäischen Kunden moderne Smart-TV-Erlebnisse anzubieten. Die Kombination aus SHARPs Erfahrung im TV-Markt und der unabhängigen Plattform von Titan OS solle die Grundlage für weiteres Wachstum schaffen.

Auch Titan-OS-Gründer und CEO Jacinto Roca sieht in der Kooperation einen bedeutenden Meilenstein. Die Zusammenarbeit mit einer etablierten TV-Marke wie SHARP ermögliche es, die Verbreitung der Plattform schneller voranzutreiben und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Inhalteanbieter und Werbekunden zu schaffen.

Titan OS baut europäisches Ökosystem aus

Mit der neuen Kooperation setzt Titan OS seinen Ausbau als unabhängige europäische Smart-TV-Plattform fort. Für SHARP bedeutet die Zusammenarbeit den Zugang zu einem Betriebssystem, das speziell auf die Anforderungen des europäischen Marktes ausgerichtet ist. Verbraucher dürfen sich künftig auf weitere SHARP-Fernseher mit Titan OS als Smart-TV-Plattform freuen.

SHARP erhält sich Flexibilität

Ein großer Vorteil der preislich stets attraktiven SHARP Fernseher ist die Tatsache, dass man auf zahlreiche verschiedene Betriebssysteme setzt. Mit Titan OS gibt es nun einen weiteren starken Partner an der Seite des TV-Herstellers.