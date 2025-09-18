News

"Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway - 50th Anniversary Super Deluxe Edition" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP (Update)

Rhino veröffentlicht "Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway" als "50th Anniversary Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das fünfte und letzte Studio-Album der Band in der Besetzung mit Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett und Phil Collins mit dem Hit "The Carpet Crawlers" wurde am 22.11.1974 veröffentlicht und erscheint aus Anlass des 50. jährigen Jubiläums als umfangreiches Boxset mit Blu-ray Disc und vier CDs oder alternativ als Vinyl-Edition mit Blu-ray Disc und fünf Schallplatten.

Die Blu-ray Disc wird mit Dolby Atmos und Hi Res Stereo-Mixen in 96 kHz / 24-Bit ausgestattet sein und die CDs/LPs neben dem remasterten Doppel-Album zusätzlich die "The Lamb Lies Down On Broadway Live At The Shrine Auditorium"-Aufnahme aus dem Jahr 1975 inklusive bislang unveröffentlichter Zugabe-Tracks enthalten. Das Set wird in einem "Coffee Table Book" mit Liner Notes und einem Poster präsentiert. Zusätzlich ist noch eine Download-Card für mehrere Demos und Outtakes dabei.

Update: Die Veröffentlichung der beiden Sets scheint nach mehreren Verschiebungen jetzt laut Rhino tatsächlich für den 26.09.2025 geplant zu sein. Bei jpc sind auch wieder Vorbestellungen möglich.

Tracklisting

The Lamb Lies Down on Broadway Remastered 2024 (from the original 1974 tapes)

The Lamb Lies Down on Broadway

Fly On a Windshield

Broadway Melody of 1974

Cuckoo Cocoon

In the Cage

The Grand Parade of Lifeless Packaging

Back In N.Y.C.

Hairless Heart

Counting Out Time

The Carpet Crawlers

The Chamber Of 32 Doors

Lilywhite Lilith

The Waiting Room

Anyway

Here Comes the Supernatural Anaesthetist

The Lamia

Silent Sorrow in Empty Boats

The Colony Of Slippermen (The Arrival · A Visit to The Doktor · Raven)

Ravine

The Light Dies Down on Broadway

Riding The Scree

In the Rapids

it.

The Lamb Lies Down on Broadway – Live from the Shrine Auditorium, Los Angeles, CA (January 24, 1975) Remastered 2024

Anzeige

The Lamb Lies Down on Broadway

Fly On a Windshield

Broadway Melody of 1974

Cuckoo Cocoon

In the Cage

The Grand Parade of Lifeless Packaging

Back In N.Y.C.

Hairless Heart

Counting Out Time

The Carpet Crawlers

The Chamber Of 32 Doors

Lilywhite Lilith

The Waiting Room

Anyway

Here Comes the Supernatural Anaesthetist

The Lamia

Silent Sorrow in Empty Boats

The Colony Of Slippermen (The Arrival · A Visit To The Doktor · Raven)

Ravine

The Light Dies Down on Broadway

Riding The Scree

In the Rapids

it.

Encore

Watcher Of the Skies

The Musical Box

The Headley Grange Demos Download Card

The Lamb Lies Down on Broadway / Fly On a Windshield

The Chamber Of 32 Doors / The Lamia

In the Cage [Strange Vocals] (Take 1)

Blu-ray Disc

Anzeige



The Lamb Lies Down on Broadway - Dolby Atmos-Mix

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.