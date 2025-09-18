"Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway - 50th Anniversary Super Deluxe Edition" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP (Update)
Rhino veröffentlicht "Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway" als "50th Anniversary Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das fünfte und letzte Studio-Album der Band in der Besetzung mit Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett und Phil Collins mit dem Hit "The Carpet Crawlers" wurde am 22.11.1974 veröffentlicht und erscheint aus Anlass des 50. jährigen Jubiläums als umfangreiches Boxset mit Blu-ray Disc und vier CDs oder alternativ als Vinyl-Edition mit Blu-ray Disc und fünf Schallplatten.
Die Blu-ray Disc wird mit Dolby Atmos und Hi Res Stereo-Mixen in 96 kHz / 24-Bit ausgestattet sein und die CDs/LPs neben dem remasterten Doppel-Album zusätzlich die "The Lamb Lies Down On Broadway Live At The Shrine Auditorium"-Aufnahme aus dem Jahr 1975 inklusive bislang unveröffentlichter Zugabe-Tracks enthalten. Das Set wird in einem "Coffee Table Book" mit Liner Notes und einem Poster präsentiert. Zusätzlich ist noch eine Download-Card für mehrere Demos und Outtakes dabei.
Update: Die Veröffentlichung der beiden Sets scheint nach mehreren Verschiebungen jetzt laut Rhino tatsächlich für den 26.09.2025 geplant zu sein. Bei jpc sind auch wieder Vorbestellungen möglich.
- Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway [Blu-ray/LP] bei jpc.de
- Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- Genesis: The Lamb Lies Down On Broadway [Blu-ray/LP] bei Amazon.de
Tracklisting
The Lamb Lies Down on Broadway Remastered 2024 (from the original 1974 tapes)
The Lamb Lies Down on Broadway
Fly On a Windshield
Broadway Melody of 1974
Cuckoo Cocoon
In the Cage
The Grand Parade of Lifeless Packaging
Back In N.Y.C.
Hairless Heart
Counting Out Time
The Carpet Crawlers
The Chamber Of 32 Doors
Lilywhite Lilith
The Waiting Room
Anyway
Here Comes the Supernatural Anaesthetist
The Lamia
Silent Sorrow in Empty Boats
The Colony Of Slippermen (The Arrival · A Visit to The Doktor · Raven)
Ravine
The Light Dies Down on Broadway
Riding The Scree
In the Rapids
it.
The Lamb Lies Down on Broadway – Live from the Shrine Auditorium, Los Angeles, CA (January 24, 1975) Remastered 2024
The Lamb Lies Down on Broadway
Fly On a Windshield
Broadway Melody of 1974
Cuckoo Cocoon
In the Cage
The Grand Parade of Lifeless Packaging
Back In N.Y.C.
Hairless Heart
Counting Out Time
The Carpet Crawlers
The Chamber Of 32 Doors
Lilywhite Lilith
The Waiting Room
Anyway
Here Comes the Supernatural Anaesthetist
The Lamia
Silent Sorrow in Empty Boats
The Colony Of Slippermen (The Arrival · A Visit To The Doktor · Raven)
Ravine
The Light Dies Down on Broadway
Riding The Scree
In the Rapids
it.
Encore
Watcher Of the Skies
The Musical Box
The Headley Grange Demos Download Card
The Lamb Lies Down on Broadway / Fly On a Windshield
The Chamber Of 32 Doors / The Lamia
In the Cage [Strange Vocals] (Take 1)
Blu-ray Disc
The Lamb Lies Down on Broadway - Dolby Atmos-Mix
bereits erhältlich:
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.