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EIZO präsentiert neue Ultrawide-Monitore EV3851X und EV3451X mit 7 Jahren Garantie

Bildquelle: EIZO

EIZO erweitert sein Business-Monitor-Portfolio um zwei neue Curved-Ultrawide-Displays. Der neue FlexScan EV3851X mit 37,5 Zoll sowie der FlexScan EV3451X mit 34,1 Zoll sollen insbesondere moderne Arbeitsplätze mit hohem Platzbedarf, flexiblen Anschlussmöglichkeiten und nachhaltigem Design adressieren. Besonderes Merkmal: Beide Modelle profitieren von der kürzlich vorgestellten 7-Jahres-Garantie.

Mehr Platz für produktives Arbeiten

Die neuen FlexScan-Modelle setzen auf das Ultrawide-Format und bieten deutlich mehr Arbeitsfläche als klassische Full-HD-Monitore.

Der größere EIZO FlexScan EV3851X löst mit 3.840 x 1.600 Pixeln (UWQHD+) auf, der EV3451X bietet eine UWQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln. Dadurch lassen sich mehrere Anwendungen, große Tabellen oder umfangreiche Dokumente komfortabel auf einem einzigen Bildschirm darstellen.

EIZO EV3851X Seitenansicht

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Moderne Anschlussvielfalt inklusive KVM-Switch

Beide Monitore sind für flexible Arbeitsumgebungen konzipiert und verfügen über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Dazu gehören DisplayPort, HDMI sowie USB-C. Über den USB-C-Anschluss werden Bild-, Audio-, Netzwerk- und Datensignale übertragen, gleichzeitig erfolgt die Stromversorgung angeschlossener Notebooks mit bis zu 94 Watt.

Ein integrierter KVM-Switch ermöglicht zudem die komfortable Nutzung von zwei Computern mit einer gemeinsamen Tastatur- und Maus-Kombination. Ergänzt wird die Ausstattung durch drei USB-A- sowie einen USB-C-Downstream-Port für Peripheriegeräte.

Optimiert für kreative Anwendungen

Rückseite des EIZO EV3851X in Weiß

Der FlexScan EV3851X richtet sich mit seiner erweiterten Farbraumabdeckung auch an Anwender aus den Bereichen Grafik, Bildbearbeitung und Videoproduktion. Er unterstützt unter anderem die Farbräume Display P3, DCI-P3 sowie BT.709.

Der EV3451X unterstützt ebenfalls BT.709 und eignet sich damit für mediennahe Arbeitsumgebungen. Die verschiedenen Anzeigemodi lassen sich direkt über die Bedientasten an der Vorderseite auswählen.

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Nachhaltigkeit und lange Nutzungsdauer im Fokus

Ein zentrales Merkmal der neuen Monitore ist die auf sieben Jahre erweiterte Herstellergarantie. Sie gilt bis zu einer maximalen Betriebsdauer von 30.000 Stunden und soll Unternehmen längere Investitionszyklen ermöglichen.

Auch bei den Materialien setzt EIZO auf Nachhaltigkeit. Teile des Gehäuses bestehen aus recyceltem Kunststoff, die Verpackung wird aus recyceltem Karton und Zeitungspapier gefertigt. Darüber hinaus erfüllen beide Modelle zahlreiche Nachhaltigkeitsstandards, darunter ENERGY STAR, TCO Certified Generation 10, EPEAT und EPEAT Climate+.

Weitere Ausstattungsmerkmale

Curved-Ultrawide-Design

USB-C-Docking mit bis zu 94 Watt Ladeleistung

Integrierter KVM-Switch

Drei USB-A- und ein USB-C-Hub-Anschluss

DisplayPort-, HDMI- und USB-C-Eingänge

EcoView-Technologien zur automatischen Helligkeitsregelung

Entspiegeltes und flimmerfreies Panel

Paper-Modus für ermüdungsarmes Arbeiten

Erhältlich in Schwarz oder Weiß

Schwarzes Modell EIZO EV3851X

Verfügbarkeit und Preis

Der EIZO FlexScan EV3851X ist ab sofort zum Preis von 1.784 Euro (inkl. MwSt.) verfügbar. Der FlexScan EV3451X soll im Herbst 2026 folgen.

Technische Eckdaten im Überblick

Merkmal FlexScan EV3851X FlexScan EV3451X Bildschirmgröße 37,5 Zoll 34,1 Zoll Auflösung 3.840 x 1.600 (UWQHD+) 3.440 x 1.440 (UWQHD) Panel Curved Curved USB-C Power Delivery 94 W 94 W KVM-Switch Ja Ja Garantie 7 Jahre 7 Jahre Verfügbarkeit sofort Herbst 2026