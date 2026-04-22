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Sony: Erster "Evil Dead Burn"-Trailer online

Sony hat den ersten Trailer für "Evil Dead Burn" veröffentlicht:

Der Horror-Thriller von Sébastien Vaniček (Spiders - Ihr Biss ist der Tod) soll am 09.07.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Nach dem Tod ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern auf deren abgelegenem Familienanwesen. Als sich jedoch einer nach dem anderen in Deadites verwandelt, wodurch das Beisammensein zu einem Familientreffen aus der Hölle wird, muss sie feststellen, dass die Versprechen, die sie zu Lebzeiten gegeben hat, selbst im Tod weiterleben.

bereits erhältlich:

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