News

Apple erhöht Preise für Apple TV 4K

Apple erhöht die Preise für zahlreiche Produkte. Der KI-Boom hat in den letzten Monaten zu einem starken Anstieg der Speicherpreise geführt und diese Kosten gibt Apple jetzt u.a. bei Mac, iPad und auch dem Apple TV an die Kunden weiter. So sehen die neuen Preise aus:

Apple TV 4K (Wi-Fi) 64 GB: 169 EUR > 229 EUR

Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) 128 GB: 189 EUR > 299 EUR

Die Preise wurden bereits im offiziellen Apple Store angehoben. Im Handel sind ältere Bestände derzeit noch zu niedrigeren Preisen erhältlich.

Apple TV