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XGIMI Prime Day 2026: Bis zu 38 Prozent Rabatt auf HORIZON 20 und MoGo 4

Bildquelle: XGIMI

XGIMI startet pünktlich zum Amazon Prime Day 2026 eine umfangreiche Rabattaktion für seine Projektoren. Vom 23. bis 26. Juni profitieren Kunden sowohl auf Amazon als auch im offiziellen Online-Shop von deutlichen Preisnachlässen auf zahlreiche Modelle. Auf XGIMI.com werden die Angebote sogar bis zum 30. Juni verlängert.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen die aktuelle HORIZON-20-Serie für Heimkino-Fans sowie die mobilen Projektoren der MoGo-4-Familie. Je nach Modell sind Rabatte von bis zu 38 Prozent möglich.

XGIMI Prime-Day-Angebote

HORIZON 20 Serie für Heimkino-Fans

Mit der HORIZON-20-Serie richtet sich XGIMI an Nutzer, die Wert auf hochwertige Bildprojektion und gleichzeitig eine einfache Handhabung legen, auch Smart TV-Funktionen sind an Bord.

Das Einstiegsmodell HORIZON 20 kostet während des Aktionszeitraums 1.439 Euro statt 1.699 Euro. Das Topmodell HORIZON 20 Max wird für 2.499 Euro angeboten.

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MoGo 4: Mobile Unterhaltung für unterwegs

Die aktuelle MoGo-4-Serie wurde für den flexiblen Einsatz entwickelt. Dank kompakter Bauweise und mobiler Ausrichtung eignen sich die Geräte für Filmabende im Garten, auf Reisen oder beim Camping.

Besonders attraktiv fällt der Rabatt beim MoGo 4 Laser aus, der für 499 Euro statt 799 Euro angeboten wird. Das Standardmodell MoGo 4 kostet während der Aktion 429 Euro statt 599 Euro.

Vibe One als günstiger Einstieg

Mit dem Vibe One bietet XGIMI zudem einen besonders kompakten Projektor für den Alltag. Das Modell richtet sich an Einsteiger und Anwender, die eine unkomplizierte Lösung für Streaming, Serien und Filme suchen. Während der Aktion sinkt der Preis von 249 Euro auf 209 Euro.