News

Warner: "Supergirl" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & Blu-ray Disc

25.06.2026 Karsten Serck

Supergirl 4K Ultra HD Blu ray

Warner veröffentlicht "Supergirl" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das neue DC Action-Abenteuer von Craig Gillespie (Fright Night) mit Milly Alcock (House of the Dragon) läuft seit dem am 25.06.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Herbst auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten und erscheint zusätzlich mit alternativem Cover B exklusiv im Plaion Shop. Bislang wurde noch kein Cover-Design für die beiden Steelbooks veröffentlicht.

bereits erhältlich:


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver CES Teufel Fernseher OLED Denon Subwoofer nubert Verstärker Bluetooth-Lautsprecher Special Yamaha Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK