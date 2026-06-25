News
Warner: "Supergirl" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & Blu-ray Disc
25.06.2026 Karsten Serck
Warner veröffentlicht "Supergirl" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das neue DC Action-Abenteuer von Craig Gillespie (Fright Night) mit Milly Alcock (House of the Dragon) läuft seit dem am 25.06.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Herbst auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten und erscheint zusätzlich mit alternativem Cover B exklusiv im Plaion Shop. Bislang wurde noch kein Cover-Design für die beiden Steelbooks veröffentlicht.
- Supergirl - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Supergirl - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Supergirl [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Supergirl [Blu-ray] im Plaion Shop
- Supergirl - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Supergirl [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Supergirl [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Superman [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Superman - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Superman - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Superman [Blu-ray] bei Amazon.de
- Superman [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Superman - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Superman - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Superman - Steelbook C [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Superman [Blu-ray] im Plaion Shop
- Superman [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Superman - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Superman - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Superman [Blu-ray] bei jpc.de