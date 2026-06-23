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KEF Prime Day 2026: 20 Prozent Rabatt auf Mu7, Mu3 und Muo

Bildquelle: KEF

KEF beteiligt sich an den Amazon Prime Days 2026 mit attraktiven Preisnachlässen auf ausgewählte Audioprodukte. Vom 23. bis 26. Juni reduziert der britische HiFi-Spezialist drei beliebte Modelle aus den Bereichen Over-Ear-Kopfhörer, True-Wireless-In-Ears und portable Bluetooth-Lautsprecher um jeweils 20 Prozent.

KEF Prime-Day-Angebote im Überblick

KEF Mu7: Over-Ear-Kopfhörer mit ANC

Der kabellose Mu7 richtet sich an Musikliebhaber, die Wert auf hochwertigen Klang und hohen Tragekomfort legen. Zur Ausstattung gehören aktive Geräuschunterdrückung (ANC), eine intuitive Bedienung sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. KEF verspricht eine detailreiche und hochauflösende Wiedergabe für den Musikgenuss unterwegs oder zuhause.

KEF Mu3: True-Wireless-Ohrhörer für Alltag und Reisen

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Mit dem Mu3 bietet KEF kompakte True-Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung an. Die In-Ears gewährleisten durch ihre ergonomische Bauform einen sicheren Sitz und eignen sich für den Einsatz beim Sport, auf Reisen oder im Alltag. Im Fokus stehen eine ausgewogene Klangabstimmung und hoher Tragekomfort.

KEF Muo: Kompakter Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs

Die portable Bluetooth-Box Muo kombiniert ein kompaktes Gehäuse mit einer aufwändigen Lautsprechertechnik. Trotz ihrer kompakten Abmessungen verspricht KEF eine räumliche und kraftvolle Wiedergabe. Dank IP67-Zertifizierung gegen Wasser und Staub sowie einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden eignet sich die Muo auch für den mobilen Einsatz im Freien.

Prime-Day-Aktion bis 26. Juni

Die Aktionspreise gelten vom 23. bis einschließlich 26. Juni 2026 im Rahmen der Amazon Prime Days. Damit können Interessenten ausgewählte KEF-Produkte aus den Bereichen Kopfhörer und Bluetooth-Audio mit einem Preisvorteil von 20 Prozent erwerben.