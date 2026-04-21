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Warner: Erster "Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern"-Trailer online

Warner hat den ersten Teaser-Trailer für "Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern" veröffentlicht:

Die Fortsetzung der Fantasy-Komödie mit Sandra Bullock und Nicole Kidman soll am 10.09.2026 in den deutschen Kinos starten.

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