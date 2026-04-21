News
Warner: Erster "Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern"-Trailer online
21.04.2026 (Karsten Serck)
Warner hat den ersten Teaser-Trailer für "Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern" veröffentlicht:
Die Fortsetzung der Fantasy-Komödie mit Sandra Bullock und Nicole Kidman soll am 10.09.2026 in den deutschen Kinos starten.
- Practical Magic - Zauberhafte Schwestern + Die Hexen von Eastwick [Blu-ray] bei Amazon.de
- Practical Magic - Zauberhafte Schwestern + Die Hexen von Eastwick [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.