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ARD & Vodafone testen quantenverschlüsselte TV-Übertragung

ARD, Vodafone und die Duale Hochschule Baden-Württemberg haben erstmals einen quantenverschlüsselten TV-Stream zwischen dem ARD-Standort Frankfurt und dem SWR-Funkhaus Mainz übertragen.

Die dabei genutzte "Quantum Key Distribution" soll Abhörversuche von Eindringlingen sofort erkennen und sichere Übertragungen auf dem Weg vom Produktionsort zum Sendezentrum sicherstellen. Heutige Verschlüsselungsverfahren bieten dafür bereits eine solide Grundlage – doch mit dem Aufkommen leistungsstarker Quantencomputer könnten sie künftig angreifbar werden

Für den Praxistest wurde Quanten-Technologie an zwei TV-Standorten installiert. Diese Endpunkte sind über eine separate Glasfaserleitung, den sogenannten Quantenkanal, verbunden. Über diesen werden Photonen in bestimmten Quantenzuständen, sogenannte Qubits, transportiert. Aus den Qubits werden an beiden Enden Schlüssel erzeugt (Quantum Key Distribution). Diese werden für das beim Datentransport angewandte Verschlüsselungs-Verfahren genutzt. Jeder Versuch, den Kanal, auf dem die Qubits gesendet werden, abzuhören, wird physikalisch erkannt. Das liegt daran, dass das Messen von Quantenzuständen diese unmittelbar verändert, wodurch ein Lauschangriff auf den Schlüssel sofort sichtbar wird. In diesem Fall wird der Schlüssel sofort erneuert, ohne dass die Daten ihre Sicherheit verlieren.

Ab wann die neue Technologie in der Praxis von TV-Produktionen eingesetzt werden soll ist noch offen.