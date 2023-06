News

Die Disney+ Streaming-Highlights im Juli

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt. Im "Kleingedruckten" der Streaming-Neuheiten findet man u.a. den James Cameron-Klassiker "True Lies" mit Arnold Schwarzenegger, der ab dem 14.07.2023 bei Disney+ zu sehen sein soll.

Highlights

"Futurama" – Staffel 11 ab 24. Juli (Star)

"HAI-LIFE"-Doku-Reihe ab 5. Juli (National Geographic)

„Kizazi Moto: Generation Fire” ab 5. Juli (Disney)

„Ganz oder gar nicht: Die Serie“ ab 12. Juli (Star)

„The Secrets of Hillsong“ ab 12. Juli exklusiv auf Disney+ (Star)

Weitere Neuheiten

5. Juli

+ The Great North – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

+ The Nanny’s Secrets – Staffel 1 (Star)

12. Juli

+ The Company You Keep – Staffel 1 (Star)

+ Große Erwartungen – Staffel 1 (Star)

+ A Superfantastica Historia do balao – Staffel 1 (Star)

19. Juli

+ The Lesson is Murder – Staffel 1 (Star)

+ Snowfall – Staffel 6 (Star)

26. Juli

+ How I Met Your Father – Neue Folgen der 2. Staffel (Star)

+ Drag Me to Dinner – Staffel 1 (Star)

28. Juli

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly (Disney)

30. Juli

+ Imagine Dragons Live in Vegas (Star)

Neue Katalog-Titel

7. Juli

+ Badetag (1970) (Disney)

+ Der Freizeitkapitän (1961) (Disney)

+ Micky, der Bauarbeiter (1933) (Disney)

+ Frankies Katzenmusik (1947) (Disney)

+ Goofy macht Gymnastik (1949) (Disney)

+ Tanz der Skelette (1929) (Disney)

12. Juli

+ Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 1 (Marvel)

14. Juli

+ True Lies – Wahre Lügen (Star)

19. Juli

+ Chapelwaite – Staffel 1 (Star)

26. Juli

+ Hör mal, wer da hämmert – Staffel 1 bis 8 (Star)

