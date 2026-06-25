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"Power Ballad - Der Song meines Lebens" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Power Ballad - Der Song meines Lebens" auf Blu-ray Disc. Die Musik-Komödie von John Carney mit Paul Rudd und Nick Jonas läuft seit dem 25.06.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 09.10.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.