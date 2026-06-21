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Amazon: Apple TV+ Prime Video Channel 2 Monate für 4,99 EUR
21.06.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen
Der Streaming-Dienst Apple TV ist für kurze Zeit als Apple TV+ Prime Video Channel zum reduzierten Preis erhältlich. Nach der Buchung kann das Angebot zwei Monate für 4,99 EUR im Monat genutzt werden. Erfolgt keine Kündigung, läuft das Abo zum regulären Preis von 9,99 EUR im Monat weiter:
- Apple TV+ Channel bei Amazon Prime Video (bis 02.07.)
Bei Amazon gibt es auch noch weitere Streaming-Angebote u.a. für den Paramount+ Channel:
- Paramount+ Channel 2 Monate für 2,99 € bei Amazon Prime Video (bis 02.07.)
- Amazon Prime Video Channels bis zu 70% reduziert oder 30 Tage Gratis-Test (bis 02.07.)
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