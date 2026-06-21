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Amazon: Apple TV+ Prime Video Channel 2 Monate für 4,99 EUR

21.06.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen

Der Streaming-Dienst Apple TV ist für kurze Zeit als Apple TV+ Prime Video Channel zum reduzierten Preis erhältlich. Nach der Buchung kann das Angebot zwei Monate für 4,99 EUR im Monat genutzt werden. Erfolgt keine Kündigung, läuft das Abo zum regulären Preis von 9,99 EUR im Monat weiter:

Bei Amazon gibt es auch noch weitere Streaming-Angebote u.a. für den Paramount+ Channel:

 

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