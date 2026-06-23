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Teufel kontert Prime Day: Bis zu 30 Prozent Rabatt auf das komplette Sortiment

23.06.2026 ()

Teufel Sound days 2026 news062026

Bildquelle: Lautsprecher Teufel

Pünktlich zu den Prime Days starten bei Lautsprecher Teufel die Sound Days: Vom 23.06. bis 26.06. bietet Teufel mit Rabatten von bis zu 30 Prozent das komplette Portfolio zu attraktiven Preisen an.

Highlights:

  • ROCKSTER NEO: 599,99 Euro statt regulär 799,99 Euro
  • CINEBAR ULTIMA: 449,99 Euro statt regulär 559,99 Euro 
  • CONSONO 25 CONCEPT "2.1-Set": 299,99 Euro statt regulär 349,99 Euro 
  • MYND: 199,99 Euro statt regulär 249,99 Euro 
  • AIRY TWS PRO: 129,99 Euro statt regulär 149,99 Euro 

Alle Angebote gibt es hier: teufel.de

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