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Teufel kontert Prime Day: Bis zu 30 Prozent Rabatt auf das komplette Sortiment
23.06.2026 ()
Bildquelle: Lautsprecher Teufel
Pünktlich zu den Prime Days starten bei Lautsprecher Teufel die Sound Days: Vom 23.06. bis 26.06. bietet Teufel mit Rabatten von bis zu 30 Prozent das komplette Portfolio zu attraktiven Preisen an.
Highlights:
- ROCKSTER NEO: 599,99 Euro statt regulär 799,99 Euro
- CINEBAR ULTIMA: 449,99 Euro statt regulär 559,99 Euro
- CONSONO 25 CONCEPT "2.1-Set": 299,99 Euro statt regulär 349,99 Euro
- MYND: 199,99 Euro statt regulär 249,99 Euro
- AIRY TWS PRO: 129,99 Euro statt regulär 149,99 Euro
Alle Angebote gibt es hier: teufel.de