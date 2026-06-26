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Microsoft erhöht Preise für die Xbox und stellt größtes Modell ein

Microsoft kündigt eine Preiserhöhung für seine Xbox-Konsolen an. Am 1. August 2026 werden die Preise weltweit erhöht. Der Preis für Xbox-Konsolen steigt um 100 US-Dollar bei den 512-GB-Modellen und um 150 US-Dollar bei den 1-TB-Modellen. Die Produktion des 2-TB-Modells soll komplett eingestellt werden.

Wie auch Apple begründet Microsoft die Preiserhöhung mit den gestiegenen Speicherpreisen, die sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben. Weitere Preisanpassungen sind nicht ausgeschlossen: Bis zum Herbst 2027 rechnet man bei Microsoft mit einer weiteren Verdoppelung.

Die genauen EUR-Preise für die Xbox-Konsolen ab August 2026 wurden noch nicht bekanntgegeben.