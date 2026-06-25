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"Grand Theft Auto VI" für PlayStation 5 und Xbox Series X jetzt vorbestellbar

RockStar Games hat den Vorverkauf von "Grand Theft Auto VI" für PlayStation 5 und Xbox Series X gestartet. Vorbesteller erhalten zusätzlich das "Vintage Vice City Pack" inklusive. Die Box enthält keine Blu-ray Disc sondern lediglich einen Download-Code für das Spiel und ist ab dem 12.11.2026 erhältlich. Mit dem Code kann "GTA 6" als "Preload" vorab installiert und ab dem 19.11.2026 genutzt werden.