News

Amazon VISA-Kreditkarte gratis mit 50 EUR-Gutschrift (Prime Day)

Amazon bietet zum "Prime Day" die Gratis VISA-Kreditkarte mit bis zu 50 EUR Startgutschrift an. Amazon Prime-Kunden bekommen für die neue Kreditkarte der Santander Bank-Tochter Zinia eine Startgutschrift von 30 EUR statt 15 EUR und ehemalige Nutzer der LBB VISA-Kreditkarte sogar 50 EUR statt 25 EUR. Die Startgutschrift wird automatisch nach dem ersten Einkauf verrechnet.

Für die Amazon VISA-Karte wird auch ohne Prime-Abo keine Jahresgebühr berechnet. Für Einkäufe bei Amazon gibt es mit der VISA-Karte 1% zurück sowie 0,5% für Einkäufe bei anderen Händlern. Für ausgewählte Angebots-Tage wie den "Prime Day" erhalten Amazon Prime-Mitglieder 2% erstattet.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.