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"Heroic Trio 1+2" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Plaion Pictures veröffentlicht "Heroic Trio 1+2" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die beiden Hong Kong Action-Filme von Johnnie To und Ching Siu-Tung aus den Neunziger Jahren mit Michelle Yeoh, Maggie Cheung und Anita Mui erscheinen am 24.09.2026 im Doppelpack mit deutschem und kantonesischem Mono-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Update: "Heroic Trio" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar: