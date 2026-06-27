"The Furious" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
Capelight veröffentlicht "The Furious" (Huo zhe yan) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Revenge Action-Thriller läuft seit dem 18.06.2026 in den deutschen Kinos und erscheint am 08.10.2026 mit Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird in mehreren Steelbook und Mediabook-Editionen angeboten.
- The Furious - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Furious - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Furious [Blu-ray] bei Amazon.de
- The Furious - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Furious - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Furious [Blu-ray] bei jpc.de
The Furious (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 2,39:1 (4K, Dolby Vision, HDR10), 2,39:1 (1080p)
Sprache / Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonus: Trailer, A Storm of Carnage: Die Entstehung von THE FURIOUS, Entfallene Szenen, Featurettes: Five-Man Brawl, Children’s Home, Kill Donkey Head, Ambulance