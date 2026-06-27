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"The Furious" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

27.06.2026 Karsten Serck

The Furious 4K Ultra HD Blu ray Steelbook

Capelight veröffentlicht "The Furious" (Huo zhe yan) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Revenge Action-Thriller läuft seit dem 18.06.2026 in den deutschen Kinos und erscheint am 08.10.2026 mit Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird in mehreren Steelbook und Mediabook-Editionen angeboten.

The Furious (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,39:1 (4K, Dolby Vision, HDR10), 2,39:1 (1080p)

Sprache / Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch

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Bonus: Trailer, A Storm of Carnage: Die Entstehung von THE FURIOUS, Entfallene Szenen, Featurettes: Five-Man Brawl, Children’s Home, Kill Donkey Head, Ambulance

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