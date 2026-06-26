News
Amazon Prime Day nur noch bis heute Abend
26.06.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen
Amazon beendet heute den Prime Day und präsentiert noch bis heute Abend zahlreiche Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden. Einzelne Filme auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc wurden weiter reduziert. Außerdem ist jetzt auch das "The Furious" 4K-Steelbook vorbestellbar:
- The Furious - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 39,99 EUR (NEU)
- Drachenzähmen leicht gemacht [4K Ultra HD Blu-ray] 16,99 EUR
- Tron: Ares [4K Ultra HD Blu-ray] 24,81 EUR
- The Last Kumite - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 25,10 EUR
- Murder in the First - Lebenslang in Alcatraz [4K Ultra HD Blu-ray] 21,21 EUR
- Monty Python - Die Ritter der Kokosnuss Steelbook, [4K Ultra HD Blu-ray] 28,55 EUR
- Dr. Who und die Daleks Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 22,33 EUR
- Nobody 2 [Blu-ray] 12,89 EUR
- Mickey 17 [Blu-ray] 8,49 EUR
- Blood & Sinners [Blu-ray] 13,49 EUR
- Dune: Prophecy - Staffel 1 [Blu-ray] 20,88 EUR
- Dead Bang - Kurzer Prozess Mediabook (Blu-ray) 22,67 EUR
- Tauchfahrt des Schreckens (Blu-ray) 14,44 EUR
- Amazon Prime Day Top 100-Angebote
- Amazon VISA-Kreditkarte gratis mit bis zu 50 EUR Startgutschrift (bis 26.06.)
weitere Prime Day-Angebote:
4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc & DVD
- Alle 4K Ultra HD Blu-ray-Angebote
- Alle Blu-ray Disc-Angebote
- Alle Blu-ray 3D-Angebote
- Alle DVD-Angebote
- Prime Day-Angebote von Warner, Universal, Sony, Plaion
- Prime Day-Angebote von Disney, Paramount & Leonine
- Spare 30 % beim Kauf von 3 Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 17.07.)
ausgewählte 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights:
- One Battle After Another 26,06 EUR
- F1 - Der Film 22,62 EUR
- Anaconda (2025) 27,19 EUR
- Five Nights at Freddy’s 2 - Steelbook 29,74 EUR
- Sisu: Road to Revenge 25,47 EUR
- Wicked: Teil 2 27,51 EUR
- Marvel: Thunderbolts 25,97 EUR
- Deadpool & Wolverine - Steelbook Deadpool 21,97 EUR
- Final Destination 6: Bloodlines 17,27 EUR
- James Bond: Sean Connery 6-Film Collection 76,47 EUR
- Mittelerde 6 Film Collection 71,71 EUR
- Wizarding World 11 Film Collection 72,67 EUR
- Jurassic World: Ultimate Collection 40,14 EUR
- Top Gun & Top Gun: Maverick 33,47 EUR
Technik
- TV & Heimkino
- HiFi & Audio
- Kopfhörer
- Smartphones & Zubehör
- Computer & Software
- Alle Apple-Angebote
- Alle AVM Fritz!-Angebote
- Alle Bose-Angebote
- Alle Denon-Angebote
- Alle LG-Angebote
- Alle JBL-Angebote
- Alle KabelDirekt-Angebote
- Alle Nubert-Angebote
- Alle Panasonic-Angebote
- Alle Technics-Angebote
- Alle Philips-Angebote
- Alle Samsung-Angebote
- Alle Sonos-Angebote
- Alle Sony-Angebote
- Alle TechniSat-Angebote
- Alle Teufel-Angebote
- Amazon Fire TV Stick 4K Max 46,99 EUR
- Amazon Fire TV Stick 4K 26,99 EUR
- Fire TV Cube 109,99 EUR
- Amazon Fire TV, Echo und weitere Geräte
Baumarkt & Haushalt
- Baumarkt
- Smart Home
- Küche, Haushalt, Wohnen
- Garten
- Alle Bosch-Angebote
- Alle Brennenstuhl-Angebote
- Alle Einhell-Angebote
- Alle Gardena-Angebote
- Alle Tefal-Angebote
Fashion
- Fashion
- Sport
- Schuhe
- Parfums
- Uhren
- Alle Adidas-Angebote
- Alle Calvin Klein-Angebote
- Alle Nike-Angebote
- Alle PUMA-Angebote
- Alle Tommy Hilfiger-Angebote
weitere Prime Day-Angebote:
- 15% Rabatt auf Amazon Retourenkauf
- Angebote von Amazon-Marken
- Paramount+ Prime Video Channel 2 Monate für je 2,99 € (bis 02.07.)
- Apple TV Prime Video Channel 2 Monate für je 4,99 € (bis 02.07.)
- Amazon Prime Video Channels bis zu 70% reduziert oder 30 Tage Gratis-Test (bis 02.07.)
- Amazon Audible 3 Monate kostenlos (bis 15.07.)
- Amazon Music Unlimited 4 Monate gratis (bis 29.06.)
- Amazon Prime Day 2026 bei Amazon.de (23.-26.06.)
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.