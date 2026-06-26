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"Desert Warrior - Wüstenkrieger" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
26.06.2026 Karsten Serck
Capelight veröffentlicht "Desert Warrior - Wüstenkrieger" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Action-Drama mit Ben Kingsley und Anthony Mackie erscheint am 27.08.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.
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