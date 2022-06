News

"Missing You - Mein ist die Rache" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Busch Media veröffentlicht "Missing You - Mein ist die Rache" im August als Blu-ray Disc-Mediabook. Der koreanische Thriller von Mo Hong-jin kommt am 26.08.2022 in den Handel.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und koreanischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein und enthält als Bonus-Material Trailer inklusive einer Trailer-Show. Das Mediabook enthält zusätzlich den Film auf DVD sowie ein 16-seitiges Booklet.

Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

