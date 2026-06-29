News
Dario Argentos "Opera" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
29.06.2026 Karsten Serck
Plaion Pictures veröffentlicht "Opera" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das zunächst nur im Direktvertrieb erhältliche Ultra HD Blu-ray-Mediabook des Dario Argento-Thrillers aus dem Jahr 1988 kommt am 24.09.2026 auch in den restlichen Handel. Die Ultra HD Blu-ray enthält sowohl die italienische Langfassung als auch die internationale Exportfassung und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
- Opera - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Opera - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Opera - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige