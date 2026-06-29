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"Dragnet - Schlappe Bullen beißen nicht" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

29.06.2026 Karsten Serck

Plaion Pictures veröffentlicht "Dragnet - Schlappe Bullen beißen nicht" auf Blu-ray Disc. Der Comedy-Klassiker aus dem Jahr 1987 mit Tom Hanks, Dan Aykroyd und Christopher Plummer erscheint am 24.09.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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