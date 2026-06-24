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Dolby Vision und Dolby Atmos: Cineplex Cinespace Bremen eröffnet neuen Premium-Kinosaal

Bildquelle: Dolby

Das Cineplex Cinespace Bremen eröffnet am 1. Juli 2026 einen neuen Premium-Kinosaal mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Nach Angaben von Dolby handelt es sich dabei erst um die zweite Dolby-Vision-und-Dolby-Atmos-Installation in Deutschland und den sechsten Kinosaal bundesweit, der mit Dolby Vision ausgestattet ist.

Mit der Kombination aus Dolby Vision und Dolby Atmos sollen Kinobesucher von einer besonders hochwertigen Bild- und Tonqualität profitieren. Während Dolby Vision für kontrastreiche, detailreiche und farbintensive Bilder sorgt, erzeugt Dolby Atmos ein immersives Klangerlebnis mit präzise im Raum platzierten Effekten.

Zweite Dolby Vision + Atmos Installation in Deutschland

Der neue Saal im Cineplex Cinespace Bremen ergänzt die bislang noch überschaubare Zahl deutscher Kinos, die beide Dolby-Technologien gemeinsam einsetzen. Die erste Installation dieser Art befindet sich im Admiral Boutique Kino in Nürnberg.

Die wichtigsten Fakten zum neuen Dolby-Saal

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Kino: Cineplex Cinespace Bremen

Saal: Saal 1 (künftig „Dolby Vision+Atmos®“)

Leinwandbreite: 17 Meter

Kapazität: 350 Komfortplätze

Technik: Dolby Vision und Dolby Atmos

Eröffnung: 1. Juli 2026

Eröffnungsfilm: „Minions & Monsters"

Dolby-Technik für Bild und Ton

Mit der Eröffnung des neuen „Dolby Vision+Atmos“-Saals möchte das Cineplex Cinespace Bremen seine Position als technologisch führendes Kino in Norddeutschland stärken und bietet Filmfans künftig eines der modernsten Kinoformate weltweit.

„Bei Dolby ist es unsere Leidenschaft, das bestmögliche Kinoerlebnis zu schaffen“, sagt Friedrich Deininger, Senior Director Cinema and Partner Management EMEA und Indien bei Dolby. „Die Technologien Dolby Vision und Dolby Atmos entfalten die volle emotionale Wirkung von Filmen, und wir freuen uns sehr, dieses besondere Kinoerlebnis dem Publikum in Bremen näherzubringen.“

„Als Kino, das in Bremen für sein Engagement für Spitzentechnologie bekannt ist, war die Einführung von Dolby Vision und Atmos auf unseren Leinwänden der logische nächste Schritt“, sagt Björn Burmester, Inhaber des Cineplex Cinespace Bremen. „Unser Publikum erwartet nichts Geringeres als das Beste. Mit der hochmodernen Technologie von Dolby heben wir das Kinoerlebnis in Bremen auf ein ganz neues Niveau und verbinden unsere einzigartige Atmosphäre mit erstklassiger Bild- und Tonqualität.“