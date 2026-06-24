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EIZO bietet erste 7-Jahres-Garantie für Monitore

Bildquelle: EIZO

EIZO erweitert sein Nachhaltigkeits- und Qualitätsversprechen und führt, nach eigenen Angaben, als erster Monitorhersteller weltweit eine 7-Jahres-Garantie für ausgewählte Displays ein. Die neue Garantie gilt ab sofort für sechs Business-Monitore der FlexScan-EV-Serie und umfasst einen Zeitraum von sieben Jahren beziehungsweise bis zu 30.000 Betriebsstunden.

Mit diesem Schritt reagiert EIZO auf den Trend zu längeren IT-Investitionszyklen und den steigenden Bedarf an langlebiger Hardware in Unternehmen. Gleichzeitig soll die längere Nutzungsdauer dazu beitragen, Ressourcen zu schonen, Elektroschrott zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.

Diese Monitore erhalten die 7-Jahres-Garantie

Die neue Garantie gilt rückwirkend für bereits verfügbare Modelle sowie für zwei neu vorgestellte Monitore:

EIZO FlexScan EV3851X (neu)

EIZO FlexScan EV3451X (neu)

EIZO FlexScan EV2740S

EIZO FlexScan EV2720S

EIZO FlexScan EV2410R

EIZO FlexScan EV2400R

Laut EIZO werden künftig auch alle neu erscheinenden Modelle der FlexScan-EV-Serie mit der 7-Jahres-Garantie ausgestattet.

Garantieumfang auf einen Blick

Garantiezeit: 7 Jahre ab Kaufdatum

Bis zu 30.000 Beriebsstunden

Gültig für ausgewählte Monitore der FlexScan-EV-Serie

Künftig Standard für alle neuen EV-Modelle

Langlebigkeit als zentraler Produktwert

Bereits vor mehr als 20 Jahren führte EIZO als erster Hersteller eine 5-Jahres-Garantie für Monitore ein. Die nun angekündigte Verlängerung auf sieben Jahre basiert laut Unternehmen auf langjährigen Erfahrungen in Entwicklung, Fertigung, Qualitätssicherung und weltweitem Support.

EIZO entwickelt und fertigt seine Monitore weitgehend in Eigenregie. Von der Auswahl der Komponenten über das Schaltungsdesign bis zur Endkontrolle verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine möglichst hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sicherzustellen. Umfangreiche Tests und Qualitätskontrollen sollen eine stabile Leistung auch über viele Jahre hinweg gewährleisten.

Nachhaltigkeit als Unternehmensstrategie

Die Garantieerweiterung ist Teil der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. EIZO verfolgt das Ziel, die Nutzungsdauer seiner Produkte zu verlängern und dadurch den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu reduzieren.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Grundlage hierfür ist der „Low-Carbon Transition Plan – Transition to Net Zero“, der Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung, zur Förderung der Kreislaufwirtschaft sowie zur Verringerung von Umweltbelastungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfasst.