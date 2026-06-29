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"Lucky Luke: Die grosse Spielfilm-Collection" erscheint auf Blu-ray Disc
29.06.2026 Karsten Serck
StudioCanal veröffentlicht "Lucky Luke: Die grosse Spielfilm-Collection" auf Blu-ray Disc. Das Boxset mit vier Lucky Luke-Animationsfilmen erscheint am 24.09.2026 auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind eine Dokumentation über René Goscinny und Trailer geplant.
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