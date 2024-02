News

"ABBA - Waterloo" erscheint mit Half Speed Mastering als Vinyl-LP

ABBA veröffentlichen ihr zweites Studio-Album "Waterloo" aus dem Jahr 1974 als Doppel-LP mit zwei 180 Gramm-Schallplatten. Die Vinyl-Neuauflage wurde von Miles Showell in den Abbey Road Studios mit "Half Speed Mastering" produziert und erscheint am 05.04.2024.

Neben dem kompletten Album erscheinen auch die Singles "Waterloo" und "Honey, Honey" als limitierte 7 Inch Picture Disc Singles.

bereits erhältlich:

Tracklisting "Waterloo"



Disc 1 - Side A

Waterloo - Swedish Version

Sitting In The Palmtree

King Kong Song



Disc 1 - Side B

Hasta Manana

My Mama Said

Dance (While The Music Still Goes On)

Anzeige

Disc 2 - Side A

Honey, Honey

Watch Out

What About Livingstone



Disc 2 - Side B

Gonna Sing You My Love Song

Suzy-Hang-Around

Waterloo

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.