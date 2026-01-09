"Ben Hur" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Warner veröffentlicht "Ben Hur" auf Ultra HD Blu-ray. Der mit elf Oscars ausgezeichnete Monumentalfilm-Klassiker aus dem Jahr 1959 von William Wyler mit Charlton Heston erscheint als 4K-Premiere in der "Ultimate Collector's Edition" mit zwei Ultra HD Blu-rays und einer Bonus Blu-ray Disc im Steelbook mit Poster, 64-seitigem Booklet und Artcards. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Screen-Tests geplant. Die Ultra HD Blu-ray ist voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix ausgestattet.
Der genaue Veröffentlichungstermin ist noch offen, dürfte aber relativ kurz nach dem US-Release am 17.02.2026 liegen. Die "Ultimate Collector's Edition" von "Ben Hur" ist exklusiv im Plaion Shop erhältlich.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.