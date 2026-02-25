News

"3 für 2" Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Dauer-Sale im Plaion Shop

Plaion Pictures startet einen neuen "3 für 2"-Dauer-Sale mit Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs. Beim Kauf von jeweils drei Filmen aus dem Sortiment von Plaion, Warner, Sony, Universal und StudioCanal/Arthaus gibt es den günstigsten Titel umsonst. Die Schnäppchen-Aktion hat eine unbegrenzte Laufzeit und soll regelmäßig mit wechselnden Angeboten aktualisiert werden:

