"Der Graf von Monte Christo"-Serie erscheint auf Blu-ray Disc

19.03.2026 (Karsten Serck)

Leonine veröffentlicht "Der Graf von Monte Christo" auf Blu-ray Disc. Die Mini-Serie von Bille August aus dem Jahr 2024 erscheint am 05.06.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA-Mehrkanal-Ton auf zwei Blu-ray Discs.

