Apple dreht eigene 3D-Serie für Vision Pro-Brille

Apple lässt bereits eine Serie in 3D für die neue Vision Pro-Brille produzieren. Laut "ScreenTimes" soll es sich dabei um die neue "Monsterverse" Godzilla-Serie handeln, deren Dreharbeiten bereits im letzten September begonnen haben. Wann die Serie bei Apple TV+ starten soll und ob es bereits andere 3D-Produktionen bei Apple gibt, ist noch offen.

Apple hatte die neue Apple Vision Pro-Brille in der letzten Woche vorgestellt. Die neue "Mixed Reality"-Brille von Apple unterstützt die Wiedergabe von Filmen in 3D über zwei integrierte 4K Micro OLED-Displays mit HDR und "Spatial Audio"-Unterstützung. Disney+ plant bereits eine eigene App, über die voraussichtlich auch "Avatar: The Way of Water" in 3D zu sehen sein wird. Die Apple Vision Pro-Brille soll ab Anfang 2024 zunächst in den USA zu Preisen ab 3499 USD erhältlich sein.

"Avatar: The Way of Water" erscheint am 06.07.2023 als Blu-ray 3D, Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

