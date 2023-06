News

ARTE zeigt "Alphaville & Deutsches Filmorchester Babelsberg - Live in der Philharmonie Berlin"

ARTE zeigt heute das Konzert "Alphaville & Deutsches Filmorchester Babelsberg - Live in der Philharmonie Berlin". ARTE Concert überträgt das Konzert am 12. Juni ab 20.45 Uhr live im Internet. Im Anschluss soll die rund zweistündige Aufzeichnung in der ARTE-Mediathek auf Abruf zur Verfügung stehen:

Die neuen Arrangements zahlreicher Songs aus 40 Jahren Alphaville-Geschichte mit Hits wie "Big in Japan" oder "Forever Young" mit Marian Gold und dem Deutschen Filmorchester Babelsberg wurden bereits im letzten Jahr auf dem Album "Eternally Yours" veröffentlicht.

