Neue "Trade-Up"-Aktionen bei HiFi im Hinterhof

Bildquelle: HiFi im Hinterhof

In der neuen Trade-Up-Rubrik gibt HiFi im Hinterhof Übersicht über aktuelle Upgrade-Aktionen. Bei den verschiedenen Angeboten hat man die Möglichkeit, beim Kauf eines aktuellen Modells sein jetziges HiFi-Gerät in Zahlung zu geben. Aktuell laufen die Aktionen "Arcam Sommer Trade-in", das "McIntosh Trade Up Program" und die "Denon Trade-Up Wochen".

Wer möchte, kann HiFi im Hinterhof in der Großbeerenstraße 65/66 in Berlin besuchen. Die neue Trade-Up-Rubrik mit allen Informationen zu den Aktionen gibt es online unter:

www.hifi-im-hinterhof.de/trade-up-aktionen.html

