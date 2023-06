News

"Avatar: The Way of Water" in 3D auf der Apple Vision Pro-Brille

"Avatar - The Way of Water" gehört zu den ersten Disney-Filmen, die in 3D auf der neuen Apple Vision Pro-Brille abgespielt werden können. Die neue "Mixed Reality"-Brille von Apple unterstützt die Wiedergabe von Filmen in 3D über zwei integrierte 4K MicroLED-Displays mit HDR und "Spatial Audio"-Unterstützung. Disney-Chef Bob Iger kündigte im Rahmen der Apple-Präsentation auf der WWDC eine umfassende Kooperation mit Apple an. In einem Demo-Clip wurde eine komplette dreidimensionale Umgebung für Disney+ vorgestellt. Disney+ soll direkt zum Verkaufs-Start der Apple Vision Pro erhältlich sein. Die Apple Vision Pro verfügt auch über ein integriertes 3D-Kamera-System, mit dem sich eigene Bilder und Videos in 3D aufnehmen lassen.

Apple Vision Pro bietet neben Entertainment-Anwendungen auch Unterstützung für echte Office-Arbeiten. Mit dem visionOS-Betriebssystem lässt sich die reale Umgebung mit der virtuellen Oberfläche der Brille verbinden. Die Steuerung erfolgt über die Augen, Hände und Sprache. Ein Controller ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein Netzteil oder bis zu zwei Stunden über einen externen Akku. Die Apple Vision Pro-Brille soll ab Anfang 2024 zunächst in den USA zu Preisen ab 3499 USD erhältlich sein.

"Avatar: The Way of Water" erscheint am 06.07.2023 als Blu-ray 3D, Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

