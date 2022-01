News

"An American Werewolf in Paris" mit Dolby Vision auf 4K Ultra HD Blu-ray

Turbine Medien veröffentlicht nach "An American Werewolf in London" auch die Fortsetzung "An American Werewolf in Paris" auf Ultra HD Blu-ray.

Die Ultra HD Blu-ray basiert auf einer neuen 4K-Restauration vom Originalnegativ und erscheint inklusive Dolby Vision am 21.01.2022 zunächst im Turbine-Medien-Shop als Mediabook in drei verschiedenen Cover-Varianten. Der deutsche und englische Ton wird im DTS HD MA 5.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material gibt es u.a. einen Audio-Kommentar, Making of, ein alternatives Ende sowie eine alternative Filmfassung in SD-Auflösung.

bereits erhältlich:

